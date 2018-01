Il Levante su Pazzini, ma lui dice no

ROMA, 30 GEN - Giampaolo Pazzini è nel mirino del Levante, la seconda squadra di Valencia, ma l'attaccante del Verona, che non riesce a trovare spazio nella formazione titolare allenata da Fabio Pecchia, avrebbe rifiutato il trasferimento in Spagna. Sull'esperto ex attaccante della Nazionale azzurra, classe 1984, ci sarebbero altre squadre e non solo spagnole. Pazzini è legato al Verona da un contratto quinquennale che scadrà nel 2020, ma è ormai considerato fuori da piani tecnici, tanto da non essere stato convocato la scorsa settimana per il ritiro punitivo svolto a Coverciano prima della vittoriosa partita con i viola a Firenze.