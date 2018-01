Wta S.Pietroburgo: Vinci al 2/o turno

ROMA, 30 GEN - Roberta Vinci è al secondo turno del torneo Wta di San Pietroburgo, in Russia. La 34enne tarantina, dopo aver superato tre turni di qualificazione, ha sconfitto all'esordio nel tabellone per 6-2 6-2 la ceca Tereza Martincova, numero 146 Wta. Al secondo turno Roberta affronterà la tedesca Julia Goerges, numero 12 del ranking mondiale e quinta favorita del seeding. Prima testa di serie è la danese Caroline Wozniacki, tornata in vetta al ranking mondiale grazie al trionfo negli Open d'Australia; la seconda è la lettone Jelena Ostapenko.