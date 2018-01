Conte: "Dzeko continuerà nella Roma"

ROMA, 30 GEN - "Dzeko è della Roma e penso continuerà a essere un giocatore della Roma". Antonio Conte mette la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il Chelsea, mentre si appresta ad accogliere Emerson, anche se confessa di non conoscerlo particolarmente. "Non ricordo Palmieri, perché in Italia ha giocato in Italia solo lo scorso anno quando ha fatto una buona stagione con la Roma - le parole del tecnico dei 'Blues', nella conferenza stampa prima della partita col Bournemouth -. Poi ha avuto un brutto infortunio, si è rotto i legamenti, ora si sta riprendendo. Non so se è pronto per giocare, ma stiamo parlando di un giocatore di un'altra squadra in questo momento". Ancora per poco visto che il terzino non si è allenato con la squadra stamattina a Trigoria e, dopo aver fatto le valigie a casa, si è recato all'aeroporto per decollare alla volta di Londra dove sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto col Chelsea.