Pattinatrice russa rifiuta invito Cio

MOSCA, 30 GEN - Era tra le accreditate per una medaglia nel pattinaggio velocità, ma la russa Olga Graf ha deciso di rifiutare l'invito del Cio a partecipare alle Olimpiadi invernali di PyeongChang dopo l'esclusione di tante colleghe con le quali avrebbe gareggiato alla prova di inseguimento a squadre. E' la prima volta che un atleta russo non coinvolto nel bando del Cio che ha estromesso molto connazionali considerati 'non immacolati' decide di autoescludersi. Al momento sono 168 i cosiddetti 'atleti olimpici dalla Russia' che gareggeranno in Corea del Sud, sotto bandiera neutrale. "Sono felice che la commissione del Cio mi abbia dichiarato atleta pulita ma mi dispiace che oltre la metà delle componenti la nostra squadra di pattinaggio sia stata esclusa e io sono certa che siano altrettanto pulite", ha affermato Graf, che a Sochi 2014 conquistò due medaglie di bronzo e puntava ad un podio proprio nella staffetta.