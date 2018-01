PyeongChang: Galaxy da Goggia a Wierer

ROMA, 30 GEN - Quattro azzurri da copertina e una campagna ultra tecnologica per vivere al top i Giochi di PyeongChang. A 10 giorni dal via delle Olimpiadi invernali, Samsung si prepara con il suo Galaxy Team composto dagli sciatori Christof Innerhofer e Sofia Goggia, dalla biatleta Dorothea Wierer e dallo snowboarder Omar Visintin. Il Team diffonderà lo spirito olimpico attraverso la campagna "Do What You Can't". Con questa ulteriore partnership con i Giochi, Samsung festeggia il 'matrimonio' trentennale con le Olimpiadi, tornando nella terra dove la partnership tra azienda e Cio cominciò. Gli atleti saranno protagonisti di una campagna video a tema Do What You Can't, che racconta storie di sfide sportive. "Il legame tra Samsung e le Olimpiadi è la testimonianza del valore che lo sport rappresenta per la società. Il Galaxy Team rispecchia la volontà di Samsung di sostenere il talento quale massima espressione della capacità dell'essere umano di mettersi in gioco" le parole Carlo Barlocco, presidente di Samsung Italia.