PyeongChang: Fanchini e Schnarf, pronte

TRENTO, 30 GEN - "Qui in Val di Fassa riusciamo sempre a svolgere un grande lavoro tecnico. Siamo pronte in vista di Garmisch e delle Olimpiadi coreane. Personalmente arrivo in una forma in crescendo". Così Nadia Fanchini, dopo due giorni di allenamento al passo San Pellegrino, in Trentino con le altre azzurre delle discipline veloci, Johanna Schnarf, Nicol Delago, Verena Stuffer, Federica Sosio e Anna Hofer, mentre Sofia Goggia ha preferito non forzare a seguito del dolore al ginocchio in vista del fine settimana veloce a Garmisch. "Finora è stata una buona stagione - ha commentato Schnarf - con tanti piazzamenti nelle posizioni di vertice e soprattutto un secondo posto in discesa a Cortina. La condizione è buona e spero di esprimermi al meglio anche in Corea, su una pista che ho testato lo scorso anno e che si addice alle mie caratteristiche, ma dovrò metterci del mio". In allenamento sulle stesse piste anche il team Francia, con Romane Mirandoli, Jennifer Piot, Tiffany Gauthier e Laura Gauche.