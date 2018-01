Bologna: preso il difensore mancino Paz

BOLOGNA, 30 GEN - Il Bologna ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Nehuen Paz, difensore centrale di piede mancino. Il 24enne argentino arriva dal Newell's Old Boys e saprà solo domani sera se potrà essere a disposizione di Donadoni da subito o solo dall'estate. Problemi di lista per i rossoblù, che, per poter inserire il nuovo acquisto, devono cedere almeno un calciatore 'Over 21', prima della chiusura del mercato, fissata per domani alle 23. Non dovessero riuscire a liberare il posto, Paz sarà ceduto in prestito fino all'estate: i Montreal Impact di Joey Saputo, proprietario anche del Bologna, è la destinazione più probabile.