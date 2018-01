Inter: Brozovic vicino al Siviglia

MILANO, 30 GEN - Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l'Inter. Il centrocampista dei nerazzurri, che nelle scorse ore ha raggiunto insieme al proprio agente l'hotel Melià, sede del calciomercato, sarebbe nel mirino del Siviglia. Il club spagnolo, allenato da Vincenzo Montella, avrebbe presentato un'offerta per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Nelle prossime ore si cercherà un'intesa tra le società, ma Brozovic, che ha collezionato solo 16 presenze in campionato, potrebbe provare a misurarsi con la Liga. In uscita anche Yuto Nagatomo. Il difensore giapponese avrebbe chiesto la cessione per trovare un club con cui giocare con continuità e potrebbe quindi approdare, sempre con la formula del prestito, al Galatasaray. Due operazioni che permetterebbero all'Inter di alleggerire il monte-ingaggi, poiché attualmente Brozovic guadagna 2,5 milioni a stagione, Nagatomo 1,5.