Haver Loeseth vince parallelo Stoccolma

STOCCOLMA, 30 GEN - Lo slalom parallelo di cdm di Stoccolma e' stato vinto dalla norvegese Nina Haver Loeseth, 28 anni e secondo successo in carriera, davanti alla svizzera Wendy Holdener. Terza la slovacca Petra Vlhova Due le azzurre tra le sedici atlete in gara, ma Chiara Costazza e' stata eliminata gia' agli ottavi dall'austriaca Bernadette Schild ed Irene Curtoni ai quarti da Vlhova. Non ha partecipato alla la campionessa Usa Mikaela Shiffrin che ha preferito riposare. Le prossime gare di cdm donne sono sabato e domenica a Garmisch-Partenkirchen con due discese.