Nba,Harden show 60 punti e tripla doppia

ROMA, 31 GEN - Notte ricca di sorprese in Nba. La più bella è sicuramente il record di James Harden che ha realizzato una tripla doppia con ben 60 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, tracinando al successo i suoi Houston Rockets su Orlando Magic per 114-107. Notte amara invece per i Cleveland Cavaliers, costretti alla sconfitta per 125-114 dai Detroit Pistons e soprattutto a registrare l'infortunio a Kevin Love, che ha dovuto lasciare presto la partita. Nonostante i 21 punti segnati da Lebron James i Cavs continuano ad annaspare, quella di stanotte è l'undicesima sconfitta nelle ultime 16 partite. Ma le sorprese di questo turno Nba non sono finite, perchè i Golden State Warriors sono caduti in modo inatteso, andando sotto di ben 30 punti, con Utah Jazz (129-99), nonostante la bella prestazione di Klay Thompson, 27 punti per lui. Serataccia anche per Oklahoma battuta dai Washington Wizards per 102-96. Sorridono invece i Toronto Raptors , vincitori in casa per 109-104 contro Minnesota e sempre più saldi al 2/o posto a est.