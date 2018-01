Nba, Gallinari al rientro ma Clippers ko

ROMA, 31 GEN - Rientro amaro per Danilo Gallinari, nuovamente a disposizione dei Los Angeles Clippers dopo l'infortunio ad un gluteo che lo ha tenuto fuori dal campo per 19 partite. I Clippers sono stati sconfitti in casa per 104-96 dai Portland Trail Blazers Per il 'Gallo' 15 punti, 1 assist e 5 rimbalzi in poco più di 25' di gioco. "Sto bene, decisamente meglio rispetto al primo rientro dall'infortunio", ha dichiarato Gallinari a Sky dopo la partita. "Penso che i medici mi chiederanno di limitare in parte i minuti all'inizio, ma spero di giocare tanto il prima possibile", ha aggiunto l'azzurro che ha voluto anche parlare del passaggio di Blake Griffin dai Clippers ai Detroit Pistons: "è una notizia che ha spiazzato un po' tutti. Anche io in passato ho vissuto una situazione del genere e mi sono ritrovato a far parte di una trade bella grossa". Quella volta toccò infatti a Carmelo Anthony lasciare Denver direzione New York e Gallinari, che era ai Knicks, andò ai Nuggets.