Morto Vicini, il ricordo di Giannini

ROMA, 31 GEN - "Sono molto amareggiato e addolorato dalla morte di Vicini, persona affettuosa e mite. Un vero gentiluomo. E' una notizia che non avrei mai voluto ricevere". Così Giuseppe Giannini, regista della Nazionale guidata dal ct Azeglio Vicini ai Mondiali del 1990, parlando all'Ansa. "Anche per gli altri miei colleghi è stata una persona fondamentale, molto umana, sempre pronta ad aiutarti, disponibile e in grado di trasmetterti grande passione - aggiunge -. Quella Nazionale aveva spirito. Riuscì a trasformare un gruppo di talenti in gruppo. Non mi ha mai chiamato per nome, né per cognome: mi chiamava semplicemente 'Principe' e questo per me era un attestato di stima".