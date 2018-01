Morto Vicini: Ventura,un vero gentiluomo

ROMA, 31 GEN - Da ex ct a ex ct, anche Gian Piero Ventura ha voluto mandare un ricordo ad Azeglio Vicini. "Era un gentiluomo - ha tenuto a dichiarare all'Ansa - in campo e fuori, un tecnico che ha lasciato in tutti gli amanti del calcio un ricordo indelebile legato ai Mondiali '90 e ad una Nazionale ricca di talenti cresciuti nella famiglia azzurra".