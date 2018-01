Ciclismo: a Dubai è sfida fra velocisti

ROMA, 31 GEN - A meno di una settimana dal via del 5/o Dubai tour di ciclismo, la gara di cinque tappe organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, si completa il quadro delle adesioni eccellenti. La corsa scatterà il 6 febbraio dallo Skydive a Dubai e vi parteciperanno alcuni fra i più forti velocisti del mondo. La lista include il tedesco Marcel Kittel (Katusha Alpecin), l'inglese Mark Cavendish (vincitore del Dubai Tour nel 2015, che gareggia per la Dimension data), gli italiani Elia Viviani (Quick-step Floors) e Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), il francese Nacer Bouhanni (Cofidis), l'olandese Dylan Groenewegen (Lotto Nl-Jumbo, che salì sul podio del Dubai tour tutti i giorni l'anno scorso e finì terzo nella classifica generale), il norvegese Alexander Kristoff (Uae Emirates). Ma ci saranno anche il tedesco John Degenkolb (Trek-Segafredo) e Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), che è stato costretto a forfait in Argentina e aprirà la stagione proprio con la gara degli Emirati Arabi.