Curdo anti-Erdogan squalificato a vita

ISTANBUL, 31 GEN - Stangata per il calciatore turco-tedesco di origini curde Deniz Naki, scampato nelle scorse settimane a un agguato a colpi di pistola in Germania. La Federcalcio turca lo ha squalificato a vita dall'attività professionistica nel Paese, infliggendogli anche una multa di 273 mila lire turche (circa 60 mila euro), dopo averlo giudicato colpevole di "propaganda ideologica" e "separatismo" curdo. La sanzione comminata a Naki è in realtà di 3 anni e mezzo ma, riporta Hurriyet, qualsiasi provvedimento disciplinare superiore a 3 anni comporta in Turchia una squalifica a vita. Lo scorso anno era stato condannato con pena sospesa per "propaganda terroristica" a favore del Pkk curdo. Naki è attualmente in forza all'Amedspor, la squadra della 'capitale' curda Diyarbakir nel sud-est della Turchia, che milita in 3/a divisione. Il suo legale ha fatto sapere che il calciatore intende non tornare in Turchia, dopo che a inizio gennaio aveva denunciato che alcuni colpi di pistola erano stati sparati contro la sua auto.