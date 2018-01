Gravina, ora think tank sostegno a Coni

ROMA, 31 GEN - "Un think tank di sostegno al Coni e al commissario delle Federcalcio": e' l'idea che lancia in una lettera aperta all'Ansa il presidente di LegaPro, Gabriele Gravina, che ha conteso a Damiano Tommasi e Cosimo Sibilia il ruolo di presidente Figc nell'assemblea elettiva di lunedì scorso, conclusasi con un nulla di fatto. La proposta, spiega Gravina, serve a "non disperdere le energie, continuando ad investire nelle nostre idee e nei nostri progetti, aiutando chi, attraverso il commissariamento del Coni, cercherà di darci strumenti più moderni per poter guidare il nostro calcio nazionale".