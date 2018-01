6 Nazioni: Inghilterra recupera Nowell

LONDRA, 31 GEN - Buone notizie per l'Inghilterra, avversaria dell'Italia nella prima giornata del 6 Nazioni di rugby: non solo Jack Nowell ma anche Mike Brown, Chris Robshaw e Maro Itoje sono a disposizione per la trasferta di Roma. Il XV della Rosa si presenta al via della competizione continentale decimata dalle assenze, con 13 potenziali titolari indisponibili per infortunio o squalifica. Il Ct Eddie Jones ha definito "miracoloso" il recupero di Nowell, che torna a disposizione tre settimane prima del previsto. Giovedì è atteso l'annuncio della rosa che volerà in Italia per il debutto contro gli azzurri, domenica allo stadio Olimpico.