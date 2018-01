Pallavolo: Dhl main sponsor nazionali

ROMA, 31 GEN - L'azienda di trasporto expresso Dhl sarà main sponsor della nazionale maschile e femminile di volley fino a Tokyo 2020. La presentazione è avvenuta stamane al Coni alla presenza del capo dello sport italiano, Giovanni Malagò, del numero uno Fipav, Bruno Cattaneo, oltre ai ct Gianlorenzo Blengini e Davide Mazzanti. In vista dei mondiali organizzati in Italia, il ct della nazionale maschile ha promesso "massimo impegno - le parole di Blengini - perché vogliamo arrivare al mondiale non solo ambiziosi ma preparati a puntino".