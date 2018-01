Sci: la promessa di Marta Bassino

MILANO, 31 GEN - "Per una medaglia olimpica farei il giro del mondo a piedi". Questo è il fioretto di Marta Bassino, a pochi giorni dalla partenza verso PyeongChang. La sciatrice azzurra, a margine della presentazione del Festival dello Sport, da domani sarà insieme alla squadra a Prato Nevoso per quattro giorni per affinare la condizione in vista delle olimpiadi invernali coreane. "Dicono che questo evento - ammette Bassino - sia tutto diverso. Poi non so là come sarà, mi hanno raccontato del villaggio olimpico, che è come essere in una bolla, non so neanche cosa aspettarmi, c'è da vivere tutti questi momenti che fanno contorno e poi cercare di rimanere il più concentrati possibili su quello che dobbiamo fare". Bassino sarà impegnata nello slalom gigante e nella combinata.