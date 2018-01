PyeongChang, scuse Putin a atleti russi

MOSCA, 31 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto agli atleti olimpici russi di perdonare le autorità per non averli saputi proteggere dalle pressioni esterne. "Per favore perdonateci per non avervi protetto da questi attacchi", ha detto Putin, come riporta la Tass, durante un incontro con i partecipanti russi alle Olimpiadi di PyeongChang. Il presidente ha anche detto loro di dimenticare lo scandalo del doping quando gareggeranno in Corea dove, a causa del bando imposto dal Cio, i 169 ammessi all'evento saranno definiti 'atleti olimpici dalla Russia'. "Concentratevi sulle competizioni e ricordatevi che avrete il sostegno di milioni di tifosi che vi amano", ha concluso Putin.