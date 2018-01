Var, Baldissoni critico

ROMA, 31 GEN - "La Var non può garantire la giustizia assoluta sia per il protocollo, che è limitativo, sia perché alla fine le decisioni sono comunque soggette a interpretazione umana. E quindi, non se non riuscirò mai ad avere una giustizia completa, a me non piace pagare il costo in termini di perdita di immediatezza e passione". Questa la posizione critica sulla Var da parte di Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, ospite della trasmissione 'Tutti Convocati' su Radio24. "Vedere un gol e non sapere se si può esultare perché bisogna attendere le revisioni che portano via tempo secondo me è un aspetto estremamente negativo che, ripeto, non è ripagato da una giustizia assoluta", conclude il dirigente giallorosso.