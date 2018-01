Nasce primo Festival dello Sport

MILANO, 31 GEN - Sessanta eventi in una kermesse di 4 giorni all'insegna dello sport e dei campioni. Il primo 'Festival dello Sport', organizzato da La Gazzetta dello Sport e dalla Regione Trentino e presentato questa mattina a Milano, si terrà dall'11 al 14 ottobre a Trento e avrà come filo conduttore 'i record'. Si parlerà con grandi atleti di come stabilire questi primati, di come consolidarli, di come batterli: testimonianze non solo di allenamenti e strategie, ma anche di psicologia, alimentazione, salute, materiali, business e ricerca tecnologica. gli 'uno contro uno' renderanno possibile intervistare grandi campioni del presente e del passato, le 'tribune' racchiuderanno i dibattiti tra grandi protagonisti dello sport, le 'conversazioni' narreranno storiche imprese sportive mentre i 'workshop' saranno veri e propri laboratori su grandi tematiche legate al mondo dello sport dove imparare, acquisire e approfondire strumenti professionali.