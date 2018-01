Calcio: sfuma trattativa Pastore-Inter

MILANO, 31 GEN - La trattativa tra l'Inter e il Psg per Javier Pastore sembra definitivamente tramontata. L'accordo tra i due club non è stato trovato e Marcelo Simonian, agente dell'attaccante argentino, infatti, ha lasciato Milano dopo giorni di continui contatti con i dirigenti nerazzurri. L'Inter non avrebbe soddisfatto le richieste economiche del club parigino. Sfumato l'arrivo di Pastore, si è bloccata anche la cessione di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, che aveva un'intesa con il Siviglia di Vincenzo Montella, non lascerà Milano se non con l'arrivo di un rinforzo a centrocampo.