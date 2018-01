Caos Calcio: Sibilia, ho visto Malagò

ROMA, 31 GEN - "Oggi pomeriggio ho incontrato il presidente del Coni Giovanni Malagò. Ci siamo confrontati sui problemi da affrontare e le soluzioni da prendere per una riforma condivisa e un rilancio completo del calcio italiano". Lo scrive il presidente della lega dilettanti, Cosimo Sibilia, che con Gabriele Gravina e Damiano Tommasi è stato in corsa per la presidenza federale nell'assemblea elettiva di lunedì andata però a vuoto. "Lo ringrazio per la disponibilità e l'ascolto dimostrati", conclude il tweet.