Bologna: Maietta ceduto all'Empoli

BOLOGNA, 31 GEN - Ultimi ritocchi di mercato per il Bologna. Saluta Casteldebole Domenico Maietta, difensore che a 35 anni, con il contratto in scadenza a giugno, si è accasato a titolo definitivo all'Empoli dopo tre stagioni in rossoblù, una promozione in serie A e due salvezze. Al suo posto arriva a Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto Simone Romagnoli (27 anni), centrale di proprietà del Carpi, che ha trascorso la prima parte della stagione in prestito all'Empoli. In uscita anche il 21enne Orji Okwonkwo, autore di tre reti (contro Sassuolo, Verona e Sampdoria) in prima squadra nella prima parte di stagione e di cinque gol in sei apparizioni con la Primavera rossoblù. Il nigeriano va al Brescia fino al 30 giugno, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.