ROMA, 1 FEB - Il Rally Italia Talent 'ingrana' la quarta a Viterbo. Saranno oltre 500 gli iscritti che questo fine settimana parteciperanno sul Circuito Internazionale della cittadina laziale alle selezioni (la n.4) del Grande Fratello dei motori targato Aci. Con questa prova l'edizione 2018 ha già superato quota 2.000 iscritti, segnando un nuovo record di partecipazioni. Oltre al record di iscritti, questa quinta edizione di Aci Rally Italia Talent ha visto anche un record di visualizzazioni sulla pagina Facebook che nelle 3 giornate in cui si è disputata la precedente Selezione al Circuito di Siena ha superato quota 1.000.000 di visualizzazioni, confermando il successo sempre più crescente di questa iniziativa targata Aci e Abarth. Anche in questa Selezione protagoniste le Abarth 124 Spider, utilizzate per la prima volta nelle selezioni 2018. RDS 100% GRANDI SUCCESSI sarà quindi la Radio Ufficiale, mentre le iscrizioni online sono ancora aperte per le prossime Selezioni regionali sul sito www.rallyitaliatalent.it.