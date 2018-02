Follie in Premier,mercato da 490 milioni

LONDRA, 01 FEB - Nuovo record di spesa in Premier League: solo nell'ultima giornata di mercato sono stati investiti dai 20 club della massima serie inglese 170 milioni di euro, per un totale - nell'arco del mese di gennaio - che ammonta a 490 milioni di euro. Se l'acquisto più costoso dell'ultima giornata è stato quello di Pierre-Emerick Aubemeyang, strappato al Borussia Dortmund dall'Arsenal per 65 milioni, resta il difensore olandese Virgil van Dijk - passato dal Southampton al Liverpool per 85 milioni - il colpo principale di questa sessione di mercato. Tra le ultime operazioni concluse nelle ultime ore di martedì c'è stato il trasferimento di Lucas Moura dal Paris Saint Germain al Tottenham (26 milioni), e il prestito del difensore Eliaquim Mangala all'Everton. Ma l'attivismo dei club inglesi si è scontrato con la Brexit: a causa della svalutazione della sterlina le operazioni dei club inglesi sono costate 35 milioni in più rispetto alle valutazioni prima del referendum.