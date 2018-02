Ginnastica: Milano protagonista Serie A

ROMA, 1 FEB - Milano torna protagonista di una delle tappe del Campionato Italiano di Serie A e B 2018 di Ginnastica Artistica - Maschile e Femminile, grazie ad ASD Ginnastica Meda, delegata dalla Federazione Ginnastica d'Italia ad organizzare la seconda giornata del 4 e 5 maggio al Mediolanum Forum di Assago - Milano. Sulla pedana oltre 450 atleti, fra ragazze e ragazzi, si sfideranno per raggiungere il podio nazionale: probabilmente chi raggiungerà il gradino più alto sarà tra coloro che voleranno a Tokyo 2020 per gareggiare in maglia azzurra alle prossime olimpiadi. Le mitiche Farfalle - la squadra nazionale italiana di Ginnastica Ritmica - campionesse del mondo ai 5 cerchi, e alcuni tra i protagonisti del programma di MTV "Ginnaste - Vite parallele" e della web serie FATE#RTT2020 saranno tra le tante sorprese di una tappa che punta a richiamare 22.000 spettatori al giorno. L'intero ricavato sarà devoluto a favore della FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA - ONLUS, capitanata da Matteo Marzotto.