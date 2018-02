Pyeongchang:Tas accoglie ricorso 28russi

(ANSA-AP) - PYEONGCHANG, 1 FEB - Il Tas ha accolto il ricorso dei 28 atleti russi banditi per doping dalle Olimpiadi invernali a Pyeongchang ma non è detto che possano partecipare ai Giochi. Il tribunale arbitrale per lo Sport ha dichiarato che le prove erano "insufficienti" riguardo ai 28 - tra cui diversi medagliati - ritenuti colpevoli d'aver infranto le regole antidoping alle Olimpiadi del 2014 a Sochi. Ora i 28 per poter sperare di partecipare ai Giochi dovranno ottenere il via libera del Cio a soli otto giorni dal via delle gare. Ma molto probabilmente l'invito 'last minute' del Comitato olimpico internazionale non arriverà visto che il Cio li ritiene ''ancora fuori''.