Squadra Corea del Nord arrivata al Sud

PECHINO, 1 FEB - I dieci atleti e i 22 funzionari nordcoreani sono giunti nel pomeriggio in Corea del Sud col volo charter di Asiana Airlines rientrato dal Nord con la delegazione sudcoreana che al Masikryong Ski resort, voluto dal leader Kim Jong-un, hanno tenuto la due giorni di allenamenti congiunti. In questo modo, il gruppo di atleti del Nord che parteciperà alle Olimpiadi invernali di PyeongChang è completo: le 12 giocatrici di hockey femminile sono da alcuni giorni al Sud per la formazione della squadra unica in vista del torneo.