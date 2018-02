Roma: Monchi, fatto mercato migliore

ROMA, 1 FEB - "Sono convinto che abbiamo fatto il mercato migliore per la società. Una volta che sarò arrivato a conoscere meglio questa società per me sarà più facile lavorare. Sono convinto che devo migliorare per continuare il percorso che ho nella testa, ma sono convinto anche che in questi nove mesi sono stati una possibilità per migliorarmi". Parole di Monchi, il ds della Roma che, in occasione della presentazione dell'acquisto invernale Jonathan Silva, fa il bilancio in chiave giallorossa di questa 'finestra' di mercato a gennaio. "Sono convinto che nessuno può essere contento di questo quinto posto - aggiunge il ds. -. Non dobbiamo cercare responsabilità, ma trovare soluzioni. Il primo responsabile sono io, e se qualcuno cerca un responsabile del momento della squadra, lo trovate qui. Tutti possiamo migliorare dai giocatori, all'allenatore al direttore sportivo. Sono convinto che tutti sanno che c'è qualcosa da migliorare".