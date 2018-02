Giochi: Ryom Tae-ok, accoglienza da star

PECHINO, 1 FEB - Minuta, colbacco e guanti neri, cappotto amaranto e sorriso contagioso: l'accoglienza riservata a Ryom Tae-ok, la pattinatrice su ghiaccio nordcoreana, è stata degna di una star. E' stata la più ricercata da telecamere e microfoni all'arrivo all'aeroporto internazionale di Yangyang. "Non parlo prima delle gare", s'è lasciata andare di fronte alle molte richieste di commenti sulla sua visita in Corea del Sud, mostrando piena disinvoltura di fronte ai flash. "Fa freddo qui", ha aggiunto. Alla vigilia del suo 19/o compleanno, Ryom corona un sogno: non era scontato che l'ultimo biglietto utile per i Giochi, strappato in Germania a settembre col partner Kim Ju-sik, potesse poi essere usato se non ci fosse stata a inizio anno la schiarita intercoreana grazie alla tregua olimpica, fino alla partecipazione di Pyongyang. La squadra nordcoreana ha raggiunto in serata il villaggio olimpico di Gangneung, città vicina a PyeongChang che ospiterà gli eventi sul ghiaccio, poco dopo la cerimonia di apertura della struttura.