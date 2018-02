Alex Sandro, corsa scudetto è aperta

TORINO, 1 FEB - Per vincere lo scudetto "dobbiamo lavorare ancora di più, la corsa è ancora aperta". Alex Sandro chiede un ulteriore passo avanti alla Juventus per continuare a lottare per il successo finale: "Con il Sassuolo sarà una partita impegnativa - ha spiegato il laterale brasiliano ai microfoni di Juventus Tv -, hanno buoni giocatori ma siamo pronti per questa sfida. Giochiamo in casa ed è come avere un giocatore in più". Tra poco meno di quindici giorni la Juventus si riaffaccerà in Europa, affrontando il Tottenham negli ottavi di finale della Champions, "una competizione bellissima da giocare e che rappresenta uno stimolo in più": il segreto secondo Alex Sandro sarà "farsi trovare pronti, ed io voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra".