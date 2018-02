Giochi, Vaticano sarà a apertura

CITTA' DEL VATICANO, 1 FEB - Per la prima volta il Comitato olimpico internazionale ha invitato formalmente una delegazione della Santa Sede, guidata dal sotto-segretario del Pontificio consiglio della cultura, monsignor Melchor Sanchez de Toca, a partecipare all'inaugurazione dei Giochi invernali di Pyeongchang in Corea il 9 febbraio e anche, dal 5 al 7 febbraio, alla sessione olimpica in qualità di osservatore. Quest'ultima è la riunione dei membri del Cio, una sorta di assemblea generale del movimento, nella quale si discutono i grandi temi dell'agenda sportiva nel mondo. Lo riferisce l'Osservatore Romano.Sarà, dunque, la prima volta che una simbolica rappresentanza vaticana parteciperà non solo alla cerimonia, era già accaduto a Rio de Janeiro nel 2016, ma anche alla sessione olimpica.