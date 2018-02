F1: Gp in Europa partiranno alle 15.10

ROMA, 1 FEB - Novità nell'orario di partenza dei Gran premi di Formula 1 per la stagione 2018. Quelli in Europa non scatteranno più alle tradizionali 14, ma alle 15:10. Come per il taglio delle 'grid girls', anche questa novità è stata voluta dalla nuova proprietà statunitense targata Liberty Media. Alcune emittenti vanno in onda proprio allo scoccare dell'ora, quindi, si perdono la tensione che caratterizza i minuti prima dello spegnersi del rosso sui semafori. Grazie a questo cambiamento, suggeriscono ricerche di marketing, gli spettatori televisivi saranno avvicinati ai team ed ai piloti e godranno pienamente dello spettacolo offerto poco prima del via. Unica eccezione sarà il Gp di Francia (22-24 giugno), alle 16:10, per la concomitanza col Mondiale di calcio. Inoltre, le ricerche indicano che un pubblico televisivo più ampio è raggiungibile più tardi nel pomeriggio, specialmente nei mesi estivi.