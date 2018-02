Giochi: Putin, bene Tas ma no a euforia

MOSCA, 1 FEB - "La sentenza del Tribunale Amministrativo Sportivo (Tas) non può non rallegrarci e conferma la nostra posizione che la schiacciante maggioranza dei nostri atleti sono sportivi puliti". Così il presidente russo Vladimir Putin commentando la decisione del Tas di accogliere il ricorso di 28 atleti russi (su 42) banditi per doping dalle Olimpiadi invernali a Pyeongchang. "Tuttavia - ha detto Putin - dobbiamo vedere con rispetto anche la parte con la quale abbiamo dibattuto perciò penso che da parte nostra non ci debba essere nessuna euforia, dobbiamo assumere un atteggiamento calmo". Lo riporta la Tass.