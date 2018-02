F. Baresi: "Vicini ci dava tranquillità"

BRESCIA, 1 FEB - Azeglio Vicini "aveva la grande dote di darci tranquillità". Così è stato commemorato l'ex ct degli azzurri scomparso dall'ex capitano del Milan, Franco Baresi, il quale ha ricordato che "dopo quella partita di Italia '90, fu il primo a rincuorarci e a ringraziarci per quanto avevamo fatto". Vicini "sarà ricordato per le sue qualità morali e professionali in un mondo, come quello del calcio in cui talvolta si tende a perdere la misura". Lo ha detto l'ex presidente della Figc, Giancarlo Abete.