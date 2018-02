Lotti, da cambiare legge professionismo

FIRENZE, 1 FEB - "Lo sport è un argomento che non deve venire meno nella prossima legislatura. Quindi mi auguro di ripartire da qui: e poi ci sarà da modificare probabilmente quella legge, la 91/81, che deve essere riorganizzata e che ora ha una legislatura davanti per poter essere rivista". Lo ha detto il ministro per lo Sport Luca Lotti, parlando della legge sul professionismo sportivo con i giornalisti a Firenze a margine della presentazione della Final 8 di Coppa Italia di basket, in programma al Mandela Forum dal 15 al 18 febbraio. "Il programma del Pd lo tireremo fuori domani - ha aggiunto - e ci saranno delle novità per il settore sport. Aspettate un altro giorno e vedrete che ci saranno importanti novità".