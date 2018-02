Giochi: volontari alzano bandiera Nord

PECHINO, 1 FEB - I volontari civili sostituiranno i militari nella cerimonia di alzabandiera dedicata all'arrivo della delegazione della Corea del Nord nel villaggio olimpico, l'8 febbraio. La soluzione del Comitato organizzatore dei Giochi invernali a PyeongChang ha risolto un problema non semplice, retaggio delle continue tensioni tra Nord e Sud, 65 anni dopo la fine delle guerra in Corea, chiusasi con l'armistizio. La cerimonia è di solito tenuta dalle guardie d'onore, con due soldati che issano la bandiera, tra le note di una banda di 17 componenti. Ai soldati sudcoreani, tuttavia, è vietato per legge di mostrare rispetto alla bandiera della Corea del Nord, paese con il quale il Sud, non avendo ancora firmato un trattato di pace, è ancora formalmente in guerra. Il ministero della Difesa, secondo i media di Seul, aveva comunicato al comitato che coinvolgere i militari "non sarebbe stato appropriato".