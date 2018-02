Fondazione Cannavaro con bimbi disabili

ROMA, 1 FEB - La Fondazione Cannavaro-Ferrara, in collaborazione con il Kodokan sport Napoli, ha raccolto la sfida su sport e disabilità. L'obiettivo è creare condizioni adeguate per la pratica sportiva ai bambini diversamente abili, con la possibilità di attivare corsi nei centri sportivi del territorio e nelle palestre scolastiche, coinvolgendo famiglie e istruttori. Il progetto prevede una campagna comunicativa articolata in incontri con i disabili e le loro famiglie, con le scuole e il territorio. La campagna informativa prevede momenti pubblici di sensibilizzazione sul tema. Le donazioni contribuiranno a realizzare: una formazione adeguata degli operatori sportivi; il coinvolgimento delle famiglie e la creazione di corsi dedicati nel Kodokan, struttura sportiva in piazza Carlo III e in tre scuole.