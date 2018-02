Tennis: Davis, Giappone-Italia 0-1

ROMA, 2 FEB - Italia in vantaggio 1-0 sul Giappone nella sfida di Coppa Davis valida per il primo turno del World Group 2018, in corso sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka. Nel primo singolare Fabio Fognini ha battuto Taro Daniel in cinque set (6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-2) dopo tre ore e 56 minuti di gioco. A seguire Andreas Seppi affronta Yuichi Sugita.