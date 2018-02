Golf: al Phoenix Open comanda Haas

ROMA, 2 FEB - Inizio scoppiettante del Waste Management Phoenix Open, tra le più importanti tappe del PGA Tour. Solo posti in piedi al Tournament Players Club (TPC, par 71) di Scottsdale (Arizona). Dopo le prime 18 buche il leader del torneo è Bill Haas, già vincitore della FedEx Cup nel 2011. Lo statunitense ha fatto registrare uno score di 64 (-7) colpi portandosi avanti, di due lunghezze, da un quintetto tutto a stelle e strisce composto, tra gli altri, anche da Rickie Fowler. Francesco Molinari (-1), unico azzurro in gara, s'è attestato in 46/ posizione al pari anche di Patton Kizzire, sorpresa di questo inizio di stagione. Il torinese ha concluso in 70 colpi il suo giro mettendo a segno 4 birdie e 3 bogey.