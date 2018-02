Djokovic operato al gomito in Svizzera

BELGRADO, 2 FEB - Novak Djokovic è stato operato in Svizzera al gomito destro che nei recenti Open di Australia è tornato a creargli problemi, nonostante la lunga pausa di riposo e riabilitazione osservata dallo scorso luglio. A riferirlo è la Tanjug, che cita il giornale elvetico Blik. L'intervento chirurgico, è stato precisato, è avvenuto in una clinica nei pressi di Basilea. Il campione serbo, ex numero uno al mondo, a causa dei nuovi problemi al gomito era stato eliminato a Melbourne agli ottavi di finale dal sudcoreano Hjeon Chung. Non sono stati finora indicati i tempi di ripresa e riabilitazione.