6 nazioni: il XV inglese contro l'Italia

ROMA, 2 FEB - Eddie Jones ha scelto il XV dell'Inghilterra che domenica, all'Olimpico di Roma, affronterà l'Italia nella prima giornata del 6 Nazioni di rugby 2018. "Ho scelto la miglior formazione possibile per affrontare l'Italia - assicura da Londra il Ct - La nostra preparazione, partita due settimane fa, è stata eccellente. Vogliamo iniziare bene il torneo: sappiamo che dobbiamo essere molto forti in difesa e giocare con aggressività". Questo il XV che scenderà in campo: 15 Mike Brown (Harlequins), 14 Anthony Watson (Bath Rugby), 13 Ben Te'o (Worcester Warriors), 12 Owen Farrell (Saracens), 11 Jonny May (Leicester Tigers), 10 George Ford (Leicester Tigers), 9 Ben Youngs (Leicester Tigers), 8 Sam Simmonds (Exeter Chiefs), 7 Chris Robshaw (Harlequins), 6 Courtney Lawes (Northampton Saints), 5 Maro Itoje (Saracens), 4 Joe Launchbury (Wasps), 3 Dan Cole (Leicester Tigers), 2 Dylan Hartley (Northampton Saints), capitano 1 Mako Vunipola (Saracens).