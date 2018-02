Sci: annullata 2/a prova libere Garmisch

GARMISCH, 2 FEB - Anche la 2/a prova in vista delle due discese di cdm donne di domani e dopodomani a Garmisch- Partenkirchen è' stata annullata. Di notte è' nevicato ma poi la temperatura si è' alzata ed il fondo della pista è' diventato cedevole e dunque pericoloso. In serata Fis e capisquadra dovrebbero, se possibile, definire un programma di emergenza. In questo caso si tenterà' una prova domattina prima della gara.