Pattinatore short-track Nord Corea va ko

(ANSA-AP) - GANGNEUNG, (COREA DEL SUD), 2 FEB - Infortunio per il pattinatore di short-track nordcoreano Choe Un Song, impegnato negli allenamenti. L'atleta è scivolato finendo contro un muro imbottito della Gangneung Ice Arena. Portato in ospedale, gli esami non hanno mostrato danni seri. I 10 pattinatori della Corea del Nord sono arrivati ieri per partecipare ai Giochi invernali che iniziano la prossima settimana. La delegazione è formata in tutto da 22 atleti.