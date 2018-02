Giampaolo: contro Toro cuore e coraggio

GENOVA, 2 FEB - "Una partita da giocare con cuore e coraggio". Con queste parole il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, traccia le insidie che presenta la sfida con il Torino domani sera al Ferraris che può rappresentare uno dei tanti spareggi per un posto in Europa League, anche se il tecnico rifiuta questa etichetta: "Dire partita Uefa non significa nulla: bisogna dire che sarà una partita da giocare bene, con coraggio, tutto il resto è fuffa. Noi vogliamo fare il meglio per migliorarci, poi vedremo dove arriveremo". "Ad oggi - aggiunge - la squadra ha fatto risultati straordinari, è al sesto posto da tempo, può capitare di sbagliare qualche partita, ma nel giudizio generale ho giocatori che non si risparmiano, ho una squadra tosta".