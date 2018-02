Italia-Inghilterra: Zanni farà 100 cap

ROMA, 2 FEB - E' un'Italrugby giovane (età media 26 anni) quella che il ct Conor O'Shea manderà in campo domenica a Roma contro i campioni in carica dell'Inghilterra nel posticipo della prima giornata del 6 Nazioni. O'Shea conferma l'ossatura del XV del trittico autunnale contro Fiji, Argentina e Sudafrica, anche se ben sette dei titolari sono alla prima apparizione nel 6 Nazioni. Ma la principale novità è costituita da Alessandro Zanni, il veterano del Benetton Rugby che, dopo 99 presenze in nazionale e due anni di assenza per infortunio, ritrova la maglia dell'Italia nell'inedita posizione di seconda linea diventando il settimo giocatore nella storia del rugby italiano a tagliare il traguardo delle cento presenze. Rientra dal primo minuto all'ala Tommaso Benvenuti, rimasto ai margini del gruppo in novembre e ora chiamato a far coppia con Mattia Bellini - a sua volta al rientro nel 6 Nazioni a quasi due anni dalla sua ultima apparizione nel torneo.