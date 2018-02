Super Bowl: 5 mln dlr per spot di 30"

NEW YORK, 2 FEB - Cinque milioni di dollari. E' questo il costo per uno spot da 30 secondi mentre va in scena la 52ma edizione del Super Bowl. La finalissima del campionato di football americano si giocherà il 4 febbraio a Minneapolis in Minnesota. In campo i Philadelphia Eagles e i New England Patriots. Quest'anno l'evento sara' trasmesso dalla Nbc che beneficerà degli introiti dalla pubblicita'. L'anno scorso la Fox, che trasmise la partita, incasso' 419 milioni di dollari in pubblicita'. Secondo quanto riferisce Kandar Media, in dieci anni il costo di uno spot al Super Bowl e' aumentato dell'87%, la cifra esclude i costi di produzione, spesso alti perche' le aziende ingaggiano vip del mondo dello spettacolo. Il Super Bowl e' l'evento piu' visto negli Stati Uniti nonché uno dei piu' visti al mondo. La 51ma edizione fu seguita da 111 milioni di spettatori in tv. Il record di spettatori risale al 2015 con 114 milioni.