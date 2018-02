Serie B: Empoli-Palermo 4-0

EMPOLI, 2 FEB - Successo perentorio per l'Empoli contro il Palermo nel big match della Serie B andato in scena stasera al 'Castellani'. I toscani vincono 4-0, surclassando i rosanero che fino ad oggi non avevano mai perso fuori casa. Una gara mai in discussione che lancia gli azzurri in testa alla classifica, proprio affiancando il Palermo e il Frosinone, che domani riceve il Pescara. La squadra di Andreazzoli si scatena già nei primi 45 minuti di gioco che chiude in vantaggio 2-0. I padroni di casa hanno preso fin dai primi minuti in mano le redini del gioco trovando al primo vero affondo il vantaggio con Brighi, che approfitta di una respinta corta di Posavec. La reazione dei rosanero è fumosa e a pochi istanti dal fischio dell'arbitro arriva il raddoppio di Caputo. Al 6' triangolazione fra Zajc e Caputo, lo sloveno serve il secondo assist per l'attaccante che di destro a girare batte Posavec per la seconda volta. Siamo sul 3-0. Al 36' arriva anche il rigore: se lo procura Caputo e lo trasforma.